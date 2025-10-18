El demostrador tecnológico del caza de nueva generación que reemplazará al Gripen de la Fuerza Aérea de Suecia volaría en 2027

La Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) ha dado a conocer que ha firmado un acuerdo con la empresa Saab para extender el contrato que las vincula en el desarrollo del caza de nueva generación que reemplazaría al Gripen, buscando ser la alternativa al FCAS y al GCAP. Uno de los principales requisitos para la nueva plataforma sería contar con la capacidad de operar junto a sistemas aéreos no tripulados, siguiendo una tendencia similar a la de otros desarrollos de sexta generación.