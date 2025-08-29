Demostración incorrecta de P ≠ NP publicada en la revista Frontiers of Computer Science

La prestigiosa revista Frontiers of Computer Science (JIF 4.6, Q1 (21/147) en JCR 2024) de la editorial Springer ha publicado un artículo sin sentido con una supuesta demostración de P ≠ NP. El artículo no tiene ni pies ni cabeza, luego se trata de un nuevo caso de fallo flagrante de la revisión por pares (peer review). Varios expertos (Eric Allender, Ryan Williams y otros) solicitaron al editor principal de la revista que retirara (retractara) el artículo, pero el editor principal (Editor-in-Chief) se negó a hacerlo. La razón es que el primer