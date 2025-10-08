·
La demora de la ayuda de Estados Unidos a Milei inquieta a los mercados
El Gobierno argentino se desprende de unos 2.500 millones de dólares en poco más de dos semanas para sostener al peso.
etiquetas:
:
demora
,
ayuda
,
milei
,
mercados
,
estados unidos
actualidad
#9
meroespectador
Recordemos que el único supuesto triunfo de Milei es el recorte de la pobreza, pero ese recorte lo ha conseguido a base de subsidios, paguitas, de un programa que ya existía y se ha visto forzado a meter más dinero por que sino se lo comen. Ni una de sus medidas ha funcionando, ni una, es una debacle monumental a la que se va a enfrentar Argentina.
2
K
28
#4
pepel
*
Está buscando quien le financie esa ayuda. Tal vez lo consiga con un premio nobel
0
K
20
#6
Ratoncolorao
*
#5
Tienes tanta razón que por eso este verano he conocido a CINCO argentinos que se han venido a vivir a España. Tantísima razón que por eso te vas a vivir allí en breve. Pero tanta, tanta, tanta, que tras un año de motosierra y de abocar a la población general a la miseria que les durará décadas, tienes los santos cojones de hablar desde la España sociocomunista pero sin vivir día a día en Buenos Aires, que para eso habría que tener un pundonor y un cortarse un pelo que por lo visto, te falta. Que se jodan ellos mientras tú desde aquí das lecciones y aplaudes las grandes políticas del tío que se folla a su hermana y habla con su perro muerto...Es que hay que tener un morro impresionante.
0
K
20
#8
Findeton
*
#6
Curioso porque no vi que hablaras de cuántos argentinos venían a España cuando gobernaban los kirchneristas.
España va en una dirección y Milei en la otra, pero los puntos de partida son muy diferentes. Aunque España vaya hacia más socialismo, parte de un punto mucho más capitalista/de libre mercado que Argentina. Por mencionar, cuando llegó Milei había cepo cambiario en Argentina (y todavía lo hay para empresas) y en España no lo hay. Por ejemplo, los agricultores españoles no tienen una…
» ver todo el comentario
0
K
10
#10
Ratoncolorao
*
#8
JAJAJAJAJAJA.
Pero sigues dando lecciones desde aquí sin amargarte la vida por la compra que podrás hacer esta semana en el super.
Es que es la puta hostia.
0
K
20
#11
Findeton
#10
Yo he invertido en Argentina, así que sí creo que les va a ir bien.
0
K
10
#12
Ratoncolorao
#11
Te ha faltado decir "a las pruebas me remito"
Y las pruebas son un rescate que terminará de hundir al país.
0
K
20
#13
Findeton
#12
Todavía no has dicho qué propones para renovar la deuda. Venga, di cuál es tu alternativa, hombre.
0
K
10
#3
Connect
Es alucinante que un país con una deuda colosal que no para de engordar, pueda seguir aumentando su deuda y además prestar dinero a otro país con deuda. Y luego algunos se echan las manos a la cabeza de que el oro esté en los 4.000 dólares, el doble que hace solo dos años. Esto va a pegar un pedo que ni el Krakatoa
0
K
16
#7
javibaz
El cierre de gobierno estadounidense igual tiene algo que ver.
0
K
12
#1
Findeton
Tonterías, de hecho el mercado ayer estuvo bien tranquilo. E igual se sabe que el 14 Milei vuelve a EEUU.
0
K
10
#2
Ratoncolorao
*
Esto lo soluciona Milei con un par de conciertos más...
Lo fuerte es que te metes en los comentarios y todavía ves a gente comentando que Milei ha sacado de la pobreza a cientos de millones de argentinos...Claro, claro, por eso ha pedido un rescate y por eso se ha desprendido de
2.500 millones de dólares
: porque va todo que te cagas.
No hay mayor ejempo que
#1
y su comentario en la noticia del abucheo a Milei
Los kirchneristas siempre dirán que todo está mal simplemente porque no gobiernan ellos.
Pero oye, va tan de puta madre que los liberticidas ya han sacado billetes de avión para irse a Argentina a vivir...
Es que son muy fuertas. Pero mucho.
1
K
28
#5
Findeton
#2
Se ha explicado muchas veces. Los kirchneristas pagaban el déficit emitiendo dinero, por eso tenían 211% de inflación. Ahora no hay déficit, pero igual tienes que renovar deuda. La tasa de interés/riesgo país ha bajado, pero para poder renovar deuda en el libre mercado todavía tiene que bajar más. Por eso tienen "rescates", para renovar deuda por debajo de la tasa de interés de libre mercado. España también renueva la deuda, todo el mundo lo hace.
Mi pregunta para ti es qué propones de solución. ¿Emitir dinero? ¿No pagar la deuda? Venga, di.
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
