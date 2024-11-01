'Demonio monstruo' La mujer argelina que violó y asesinó a Lola, de 12 años, es encarcelada de por vida sin libertad condicional en Francia, después de pedir perdón al tribunal [ENG]

Una mujer argelina declarada culpable de violar, torturar y asesinar a una niña de 12 años en Francia ha sido condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. El cadáver profanado de Lola fue encontrado en una maleta en el vestíbulo del edificio donde vivía en la capital francesa en octubre de 2022. Sus piernas, pies, muñecas y cara estaban atados con cinta adhesiva y en todo su cuerpo había al menos 38 puñaladas. "El objetivo de Benkired era infligir un dolor físico y mental agudo a su víctima, negando toda dignidad humana.