Demografía, trenes y política: cincuenta millones con las costuras tensas

España acelera, el Ibex bate records, pero las costuras se están tensando peligrosamente. Faltan viviendas, los alquileres son inaccesibles para muchos jóvenes y para los trabajadores con los salarios más bajos, reaparece el chabolismo en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, en abril del año pasado colapsó la red eléctrica por problemas de estabilidad no del todo aclarados