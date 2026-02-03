edición general
Demografía, trenes y política: cincuenta millones con las costuras tensas

España acelera, el Ibex bate records, pero las costuras se están tensando peligrosamente. Faltan viviendas, los alquileres son inaccesibles para muchos jóvenes y para los trabajadores con los salarios más bajos, reaparece el chabolismo en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, en abril del año pasado colapsó la red eléctrica por problemas de estabilidad no del todo aclarados

manbobi
Todo mal!
silvano.jorge
¿No huele a campaña electoral?
powernergia
Y 100 millones de turistas, que parece que eso no cuenta.

No estoy seguro de si lo cita el artículo que supongo que no, porque no lo puedo leer.
powernergia
#1 Vale, lo he leído, lo cita de modo irrelevante, no le da ninguna importancia.
aupaatu
Esta claro que se necesita a unas derechas en el gobierno que aumente el IVA, paralice los aumentos de los salarios y pensiones ,baje el ibex y reduzca el impuesto a los ricos para que puedn invertir en el mercado inmobiliario, facilite la constitución sin restricciones, invierta más en armamento ,Toros , Iglesia y Caza y que vuelva al servicio militar obligatorio para putodefender Eggpaña
