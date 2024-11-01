·
8

15
clics
La democracia bajo amenaza digital
No hablamos de fenómenos marginales. Hablamos de realidades que están moldeando la conducta, el miedo y el silencio de toda una generación
actualidad
6 comentarios
#1
Niltsiar
*
La democracia va camino de la desaparición bajo la difusión de desinformación, polarización, odio y manipulación de opiniones.
O regulamos o nos regulan.
1
K
22
#2
skaworld
#1
Es un problema de vision critica, todos estaban de acuerdo en q la television manipulaba y estaba plagada de anuncios y se creaton leyes y organismos de control para que la desinformacion de los medios tradicionales no provocase catástrofes, los ejemplos van desde el papel de la prensa y la radio en el ague del nazismo hasta la Radio Télévision Libre des Mille Collines en el holocausto ruandés. Los medios, vendidos al mejor postor y controlados por magnates influian en la poblacion, todo el…
3
K
31
#3
Mangione
*
Ya... cuando las cloacas del estado nos robaron el futuro y el PSOE miró a otro lado, ¿dónde estaban todos estos "demócratas"?
Si alguien se piensa que esto es un problema reciente o unigeneracional, no ha entendido nada.
La gente de este país lleva siendo aplastada por sus élites corruptas desde que cayó el imperio español y nos tocó sufrir en carnes lo que tanto infligimos a otros.
Y todo esto en el plano reciente ni siquiera empezó con Podemos, empezó con el 15M. Cuando los…
0
K
16
#6
Torrezzno
La democracia bajo la amenaza de la falsa democracia. Lo que quiere hacer el gobierno es un paso mas al autoritarismo además de ser muy irónico que lo que quieren para ellos no lo quieran para el pueblo
www.meneame.net/story/odi-profanum-vulgus
0
K
16
#4
eqas
El daño en un entorno virtual es muy real
, y por ello hay que legislar como se hace en entorno físico. Y más cuando al ser tan reciente, aún los grandes hacen tropelías. Igual que se ha legislado el tema de las criptomonedas, se hará con las redes sociales, etc. No vale el "todo vale" que usan las redes sociales norteamericanas, en nombre de esa supuesta libertad que dicen que disfrutan en su país. No, aquí cumples las normas de aquí.
0
K
14
#5
Cincocuatrotres
La democracia camino de la desaparicion? Con todo el IBEX controlado por Blackrock, con politicos seleccionados por ellos y con medios que censuran y que les pertenecen? Que democracia puede haber? Nos dicen que somos una democracia tremenda, pero ellos mueven los hilos, si estan con estas vainas, a mi lo del control de los chavales me parece perfecto, aquí hay algo más, algo que ellos no controlan.
0
K
8
