Demasiado mayor para entrar: cuando tener más de 35 te deja fuera de la pista de baile

La edad se ha convertido en una nueva barrera de acceso al ocio, pero los expertos recuerdan que el uso de este filtro es ilegal y sancionable. Esther Polo había organizado una noche de reencuentro con sus amigas después de no verse en todo el verano, pero el plan, en la conocida sala madrileña Florida Park, se frustró al llegar a la puerta. “La chica de relaciones públicas con la que hablé ya me había advertido de que podía ser que no nos dejaran entrar, por un cambio de política que estaban implementando de no dejar pasar a mayores de 35,