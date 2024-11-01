Demandan al sistema de contratación por IA utilizado por Microsoft, Bayer, PayPal y Salesforce para evaluar y filtrar los candidatos para los puestos de empleo

La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas hace relativamente poco y el interés por esta es tan grande que la mayoría de empresas tecnológicas e incluso otras que no se dedican a ese sector invierten, desarrollan y usan la IA en todo tipo de tareas. Para muchos es una herramienta de trabajo y productividad muy útil y para otros puede ser la que acabe con la humanidad, pues si esta se sale de control no sabemos qué ocurrirá. Por ahora no hemos llegado a ese punto, pero si que tenemos una demanda sobre los sistemas de contratación