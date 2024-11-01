edición general
5 meneos
14 clics
La demanda de petróleo se ha disparado en 2025, muy por encima de lo anunciado

La demanda de petróleo se ha disparado en 2025, muy por encima de lo anunciado

Occidente puede reducir la demanda per cápita, pero el crecimiento en el tercer mundo, compensa totalmente los descensos por la mejora de la eficiencia, otras fuentes de energía y la electrificación del parque móvil pero la demanda del tercer mundo (5.000 millones de personas) todavía está creciendo con fuerza) o por caída de la oferta. La población va a seguir creciendo, pero mucho nos tememos, que la oferta de petróleo no pueda seguir la demanda, más allá de 2030.
IEA siempre facilita pronósticos de demanda de petróleo a la baja. Lo lleva...

| etiquetas: demanda , petróleo , disparado , 2025 , iea , o de
4 1 0 K 70 CrisEnergéti
3 comentarios
4 1 0 K 70 CrisEnergéti
cocolisto #1 cocolisto
"IEA siempre facilita pronósticos de demanda de petróleo a la baja. Lo lleva en su génesis, puesto que se creó para ayudar a la OCDE y mantener los precios del petróleo baratos es uno de los objetivos no reconocidos. Sí, ya sé que dicen ser imparciales, pero curiosamente cuando encuentran discrepancias en la contabilidad, al cuadrar inventarios y balance de oferta-demanda, casi siempre aparecen barriles faltantes (o su traducción, se han equivocado al estimar la demanda). Ya lo han hecho…   » ver todo el comentario
0 K 20
eltoloco #2 eltoloco *
#1 la IEA está totalmente vendida a la industria petrolera, basta ver las estimaciones totalmente fuera de lugar que hacen sobre la demanda del hidrógeno, que obviamente nunca se cumplen de un año a otro, pero las peores son las que hacen a 10 o 20 años vista, que sin todavía más exageradas y más fáciles de colar a incautos.

Y aun así los datos de producción anuales de hidrógeno verde los redondean siempre al alza para exagerarlo. Por ejemplo pasaron de estimar 35kt en 2023 con un 0.04% del…   » ver todo el comentario
1 K 30
cocolisto #3 cocolisto *
#2... Y ayuda a explicar todos los movimientos de invasiones del trompas a territorios ricos en combustibles fosiles. Algo está pasando que desconocemos, más allá del cuento y la mentira de que el consumo está bajando y que sobra petróleo.
0 K 20

menéame