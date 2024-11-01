La demanda de petróleo se ha disparado en 2025, muy por encima de lo anunciado

Occidente puede reducir la demanda per cápita, pero el crecimiento en el tercer mundo, compensa totalmente los descensos por la mejora de la eficiencia, otras fuentes de energía y la electrificación del parque móvil pero la demanda del tercer mundo (5.000 millones de personas) todavía está creciendo con fuerza) o por caída de la oferta. La población va a seguir creciendo, pero mucho nos tememos, que la oferta de petróleo no pueda seguir la demanda, más allá de 2030.

IEA siempre facilita pronósticos de demanda de petróleo a la baja. Lo lleva...