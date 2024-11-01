edición general
El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Ayuso de “alentar” las protestas en La Vuelta al fotografiarse con el equipo israelí

“Después de haber escuchado a la señora Ayuso aplaudir con ardor hace escasos días una justificación miserable de los ataques israelíes no sé cómo se pueden atrever a señalar que nadie alienta nada sin mirarse en el espejo”.

Comentarios destacados:      
Thornton #2 Thornton
Yo alucino cada vez que oigo a Ayuso hablar sobre polarización o sobre que Sánchez está contruyendo un muro entre españoles o cosas por el estilo. ¡Y lo dice sin pestañear!
4
Aergon #6 Aergon
#2 Es porque sabe cuales son sus votantes.
Relacionada: www.meneame.net/story/trump-no-gusto-gente-inteligente-eng
4
rob #3 rob
Poco nos toca los cojones para lo guapa que es...
3
enochmm #12 enochmm
#10 ¿Qué etapas de la vuelta han sido noticia? El resto de etapas además estaban plagadas de banderas.
Pues tu mismo, ya tienes la respuesta.
2
#16 Martillo_de_Herejes
#12 Ya. Con banderas y con gente.... Yo me refiero a que no haya nadie. Silencio monástico, como si nadie supiera que se celebraba la Vuelta. En la última etapa habría sido portada en todos los periódicos mundiales igualmente.

Pero, vamos, respeto que tú prefieras utilizar la violencia, faltaba más.
0
enochmm #21 enochmm
#16 ¿Violencia? ¿100.000 manifestantes y 2 detenidos para ti es violencia?
1
#1 capitan.meneito
Sin duda fué una provocación.
2
Thornton #19 Thornton
#10 Tu propuesta tiene un fallo. En parte del recorrido también había "aficionados al ciclismo" gritando vivas a España y a la Guardia Civil". ¿Cómo ibas a hacer para que nadie acudiese al recorrido?
1
Deviance #13 Deviance
#10 Me parece bien, no obstante creo que si hubiese sido asi, hubiesen pasado desapercibidas esas reivindicaciones. En telemandril fijo que no lo verías. Lamentablemente hay que recurrir a veces a crear un poco de caos para que se noten las reivindicaciones.
1
#18 Martillo_de_Herejes
#13 Creo que hubiera salido en todos los periódicos e informativos, y el Telediario habría abierto con esa noticia.
0
enochmm #22 enochmm
#15 ¿Con un genocidio? No, no me cansa.
0
gale #4 gale
Parece que para algunos solo importan las cosas que pasan en Madrid. Antes de las palabras de Sánchez y del saludo de Ayuso, ya se habían interrumpido por las protestas 2 etapas en Euskadi y en Galicia.
0
gale #9 gale
#8 No me refiero a las noticias de meneame, sino a los que dicen que las protestas son por culpa de las palabras de Sánchez, O que estuvieron alentadas por Ayuso. Cuando hemos visto que las protestas empezaron mucho antes.
1
Thornton #11 Thornton
#9 Ok, no te falta razón, pero con el caldo de cultivo que había, las acciones de algunos políticos no han ayudado en nada a evitar que fuesen a más. Y ahora todos echándose la culpa mutuamente.
0
Gadfly #17 Gadfly
Irene, por ejemplo, no las estaba alentando, que va.
0
Eibi6 #5 Eibi6
Ayer no se salva ningún político, los de la derecha hechando leña al fuego para que la gente de calentara más y tuviera más ganas de liarla y los de la izquierda animando a la gente a cargarse un evento que es una de las grandes banderas de la Marca España

Y lo peor es que esto era completamente evitable con un poco de cordura
2
enochmm #7 enochmm
#5 Ay los de la equidistancia! ya faltaban. ¿No os cansa ya el discursito de todos los políticos son iguales? Unos con los genocidas y otros contra ellos pero para ti falta "cordura" :palm:
2
#10 Martillo_de_Herejes
#7 Creo que se habría conseguido mucho más llenando todo Madrid de banderas palestinas, en los balcones, terrazas, azoteas... y no acudiendo nadie al recorrido: un silencio sepulcral al paso del pelotón.
0
Gadfly #15 Gadfly
#7 a ti no te cansa lo de nadie pueda discrepar de lo que tú dices?
1
Thornton #20 Thornton *
#5 En mi modesta opinión y, al menos, en la de los 100.000 ciudadanos que acudieron a boicotear la Vuelta, es mucho más importante movilizarse contra Israel y el genocidio que están perpretando en Gaza que cualquier acontecimiento deportivo por muy bandera de la Marca España que sea.

Es más, si con esto se consigue que otra de las banderas de la Marca España sea la oposición al estado genocida, miel sobre hojuelas.

#7
1
Gadfly #14 Gadfly
#5 correcto, todos enmierdando para su lado
0

