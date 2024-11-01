El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Ayuso de “alentar” las protestas en La Vuelta al fotografiarse con el equipo israelí

“Después de haber escuchado a la señora Ayuso aplaudir con ardor hace escasos días una justificación miserable de los ataques israelíes no sé cómo se pueden atrever a señalar que nadie alienta nada sin mirarse en el espejo”.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , ciclismo , israel , genocidio , gaza
Relacionada: www.meneame.net/story/trump-no-gusto-gente-inteligente-eng
Pues tu mismo, ya tienes la respuesta.
Pero, vamos, respeto que tú prefieras utilizar la violencia, faltaba más.
www.meneame.net/story/vuelta-detuvo-tramo-neutralizado-protestas-contr
www.meneame.net/story/vuelta-espana-2025-otra-protesta-interrumpe-etap
www.meneame.net/story/vuelta-2025-pontevedra-directo-cancela-llegada-m
¿No serás tú el que tienes la piel muy fina con Madrid?
Y lo peor es que esto era completamente evitable con un poco de cordura
Es más, si con esto se consigue que otra de las banderas de la Marca España sea la oposición al estado genocida, miel sobre hojuelas.
#7