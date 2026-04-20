Delegación de alto nivel del gobierno de EEUU visita Cuba (ING)

Una delegación estadounidense de alto nivel visitó Cuba por primera vez en casi una década para presionar al gobierno a realizar reformas económicas y políticas. EEUU pidió liberar presos políticos, ampliar libertades y permitir inversión privada, además de proponer internet satelital Starlink e indemnizaciones por bienes confiscados. La visita ocurre en medio de una grave crisis económica en Cuba y tensiones crecientes, con advertencias de posibles acciones militares y llamados del gobierno cubano a resistir.