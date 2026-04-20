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Delegación de alto nivel del gobierno de EEUU visita Cuba (ING)

Delegación de alto nivel del gobierno de EEUU visita Cuba (ING)

Una delegación estadounidense de alto nivel visitó Cuba por primera vez en casi una década para presionar al gobierno a realizar reformas económicas y políticas. EEUU pidió liberar presos políticos, ampliar libertades y permitir inversión privada, además de proponer internet satelital Starlink e indemnizaciones por bienes confiscados. La visita ocurre en medio de una grave crisis económica en Cuba y tensiones crecientes, con advertencias de posibles acciones militares y llamados del gobierno cubano a resistir.

| etiquetas: delegación , alto , nivel , gobierno , eeuu , cuba
2 1 0 K 37 politica
3 comentarios
2 1 0 K 37 politica
#1 XXguiriXX *
Como lo que pasó en Irán. Amaga tormenta.
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Malinke #3 Malinke
¿Y no podían dejar de meter sus zarpas en segundos países de una puta vez, que van por el mundo como si fueran los garantes de no sé qué supuestas libertades, cuando no llevan más que miseria y destrucción haya donde intervienen o invaden?
A ver, esto lo sabe todo el mundo, pero bueno sería que ciertos países con un una supuesta categiría internacional nos opusiéramos a esa tirania y descontrol de la seguridad internacional.
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ostiayajoder #2 ostiayajoder
Debieran matarlos a todos.

Digo, es lo q USA hace con las delegaciones de alto nivel de los paises con los q negocian.
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