Delegación de alto nivel del gobierno de EEUU visita Cuba (ING)

Una delegación estadounidense de alto nivel visitó Cuba por primera vez en casi una década para presionar al gobierno a realizar reformas económicas y políticas. EEUU pidió liberar presos políticos, ampliar libertades y permitir inversión privada, además de proponer internet satelital Starlink e indemnizaciones por bienes confiscados. La visita ocurre en medio de una grave crisis económica en Cuba y tensiones crecientes, con advertencias de posibles acciones militares y llamados del gobierno cubano a resistir.
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A ver, esto lo sabe todo el mundo, pero bueno sería que ciertos países con un una supuesta categiría internacional nos opusiéramos a esa tirania y descontrol de la seguridad internacional.
Digo, es lo q USA hace con las delegaciones de alto nivel de los paises con los q negocian.