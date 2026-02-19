edición general
Delcy Rodríguez promulga la ley de Amnistía aprobada por la legislatura venezolana

La normativa cuenta con 16 artículos y alcanza a los partícipes de hechos que tuvieron lugar desde que comenzó la era bolivariana, El oficialismo y la oposición terminaron por alzar juntos sus manos y la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, la promulgó de inmediato. "Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, dijo. La entrada en vigencia debería acelerar la excarcelación de disidentes.

3 comentarios
jonolulu #1 jonolulu
El PP dirá que es inconstitucional, supongo
platypu #2 platypu
#1 y la izquierda dira que es un bulo por que no habia disidentes politicos detenidos
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Venezuelita, quién te ha visto y quién te ve...
www.elmundo.es/internacional/2026/02/19/699755a4fc6c83f12e8b45a3.html
