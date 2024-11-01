edición general
Delcy Rodríguez no puede cooperar con una transición ordenada si no hay más operaciones militares de EEUU dentro de Venezuela

Delcy Rodríguez no puede cooperar con una transición ordenada si no hay más operaciones militares de EEUU dentro de Venezuela

Este lunes, el régimen, ahora en manos de Rodríguez, emprendió una feroz persecución para detener a todo aquel venezolano que haya celebrado o apoyado la operación de Estados Unidos dentro de Venezuela

etiquetas: delcy rodríguez , trump , venezuela , militar , eeuu
Pedro_Bear
Ese "Voz" un portal de noticias Pro Trump una tras otra. Hay una opinión de por qué debería Trump invadir Panamá, y otras"artículos" delirantes de por que las mujeres conservadoras son mejores.

Y con sus huevos poder más intervención militar el tal orlandito. Bueno, si en su perfil pone prosionista Israel (Netanyahu).  media
Pedro_Bear
#4 y la guinda *chef kiss*

Nada más que añadir.

Más intervención militar desde las comodidad de su casa, por su puesto, fuera de Venezuela. (Texas? de donde es este portal).  media
pip
He visto comentarios en TikTok investigando si cuentas con opiniones favorables a la intervención de USA eran accesibles para "ir a por ellas" y "meterle preso" ... pone los pelos de punta.
tul
#2 claaaro y si lo has visto en tiktok tiene que ser necesariamente cierto porque ahi jamas se mueven bulos, imposible...
daniMate
Los venezolanos están muy cerca de perder la alegría.

La cruda realidad se va a imponer.

A un paso de la gran purga y el revanchismo.

Es lo que tiene una sociedad altamente polarizada, frustrada y sin futuro.

Difícil que no rueden ríos de sangre.

El bando que mejor canalice el odio de la gente y tenga más fuerza violenta se podrá hacer con el control del país y poder luego contar la historia.

En este caso no sé si EEUU querrá intervenir mucho o se conformará con que, gane quien gane y muera quien muera, el petróleo siga llegando y los dólares sigan siendo la moneda oficial.
verdor
No se podia saber.
Felipe_Cestos
Normal, si estás a favor de que una potencia extranjera invada, intervenga o extorsione a tu país, estás cometiendo delito de traición recogido en la constitución de cualquier país.
