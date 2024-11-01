Delcy Rodríguez no puede cooperar con una transición ordenada si no hay más operaciones militares de EEUU dentro de Venezuela

Este lunes, el régimen, ahora en manos de Rodríguez, emprendió una feroz persecución para detener a todo aquel venezolano que haya celebrado o apoyado la operación de Estados Unidos dentro de Venezuela
| etiquetas: delcy rodríguez , trump , venezuela , militar , eeuu
Y con sus huevos poder más intervención militar el tal orlandito. Bueno, si en su perfil pone prosionista Israel (Netanyahu).
Nada más que añadir.
Más intervención militar desde las comodidad de su casa, por su puesto, fuera de Venezuela. (Texas? de donde es este portal).
La cruda realidad se va a imponer.
A un paso de la gran purga y el revanchismo.
Es lo que tiene una sociedad altamente polarizada, frustrada y sin futuro.
Difícil que no rueden ríos de sangre.
El bando que mejor canalice el odio de la gente y tenga más fuerza violenta se podrá hacer con el control del país y poder luego contar la historia.
En este caso no sé si EEUU querrá intervenir mucho o se conformará con que, gane quien gane y muera quien muera, el petróleo siga llegando y los dólares sigan siendo la moneda oficial.