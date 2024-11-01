Delcy Rodríguez, jefa interina de Venezuela, confirmó la salida de Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro, del gabinete ministerial

La jefa interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, confirmó la salida de Álex Saab como ministro de Industrias y Producción Nacional. La decisión se dio por la fusión de esta cartera con la de Comercio Nacional. El encargado del nuevo ministerio será Luis Antonio Villegas. Saab es un empresario colombiano muy cercano al régimen chavista que cumplió varios papeles en la administración de recursos de ese país. Había sido nombrado ministro por Nicolás Maduro en febrero de 2024, tras volver a ese país luego de ser extraditado por EEUU.