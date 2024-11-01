Delcy Rodríguez informa la renuncia de la presidenta del BCV y designa al nuevo sucesor

Delcy Rodríguez anuncia la renuncia de Laura Guerra como presidenta del BCV y nombra a Luis Pérez en su lugar. La vicepresidenta ejecutiva y mandataria encargada informó este jueves que Laura Guerra deja la presidencia del Banco Central. Guerra pasará a “otras actividades en el Gobierno”. El nombramiento de Luis Pérez se produce apenas dos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones al sistema bancario público venezolano. Este mismo jueves, el FMI y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Caracas.