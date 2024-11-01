edición general
Delaporte denuncia la agresión sexual que sufrió de un fan durante un concierto

El grupo de música Delaporte ha denunciado que su cantante, Sandra Delaporte, sufrió una agresión sexual el pasado viernes en la actuación que ofrecieron en Madrid.

Ze7eN #1 Ze7eN
Su cuenta oficial de IG, donde además del comunicado podéis encontrar varios directos suyos: www.instagram.com/delaporte.music?igsh=MTNyNDNyZTFsdGg3MQ==

Si tenéis la oportunidad, id a verlos en directo porque son divertidísimos.

Es lamentable que un hijo de puta se vea con la impunidad de hacerle eso a una artista en pleno directo.
