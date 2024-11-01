Dekra realiza pruebas de choque de los VW Golf II y VIII para mostrar la seguridad moderna [ENG]  

Cada vez que alguien se queja de que los coches ya no se hacen como antes, nos encanta mostrarle las pruebas de choque modernas realizadas en coches antiguos. Si bien no nos gusta ver un clásico retirado de la carretera, la cantidad de daño que puede causar a sus pasajeros siempre es impactante.



La última prueba proviene de Alemania. Se trata de un Volkswagen Golf II y un Golf Mk VIII, ambos sometidos a una prueba de choque frontal descentrada de NCAP. Los coches de la prueba apenas circulaban a velocidades urbanas de EE. UU., pero los resultados son radicalmente diferentes. El conductor del nuevo Golf habría salido ileso. El conductor del coche antiguo habría salido en una bolsa.



Las imágenes son de la prueba de Dekra. Los vídeos son de otras fuentes pero son los mismos modelos.