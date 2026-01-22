edición general
Deja la NASA Sunita Williams, la astronauta que estuvo nueve meses varada en el espacio

La astronauta estadounidense Sunita Williams anunció su retirada de la NASA tras tres misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional, la última de las cuales la mantuvo varada nueve meses en el laboratorio orbital debido un fallo de la cápsula que debía devolverla a la Tierra.

Suni Williams ha sido pionera en los vuelos espaciales tripulados, forjando el futuro de la exploración con su liderazgo a bordo de la estación espacial y allanando el camino para las misiones comerciales a la órbita baja terrestre

#1 coydanerko
¿La primera mujer varada en el espacio?
Pacman #2 Pacman
#1 técnicamente
se tuvo que quedar, con otro astronauta, 9 meses arriba por culpa de los fallos en la capsula Starliner
Kasterot #3 Kasterot
Espero que no la penalicen mucho por la jubilacion a los 60. :troll:
