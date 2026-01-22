Deja la NASA Sunita Williams, la astronauta que estuvo nueve meses varada en el espacio

La astronauta estadounidense Sunita Williams anunció su retirada de la NASA tras tres misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional, la última de las cuales la mantuvo varada nueve meses en el laboratorio orbital debido un fallo de la cápsula que debía devolverla a la Tierra.



Suni Williams ha sido pionera en los vuelos espaciales tripulados, forjando el futuro de la exploración con su liderazgo a bordo de la estación espacial y allanando el camino para las misiones comerciales a la órbita baja terrestre