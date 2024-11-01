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Deja de dar puñetazos. Empieza a abofetear [ENG]

Deja de dar puñetazos. Empieza a abofetear [ENG]  

Curso de defensa personal sobre distintas formas de abofetear y la eficacia de cada una de ellas para causar dolor o distraer al oponente.

| etiquetas: bofetada , puñetazo , defensa personal
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9 comentarios
4 1 0 K 66 ocio
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Es lo que yo digo. Sacarte tus Hermès Julia Naoussa , abofetear a tu rival, y decirle... Exijo una satisfacción. A primera sangre mañana al amanecer. Vas a conocer a mis padrinos. Superbe.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
De la escuela Hostias a mano abierta Bud Spencer.
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maria1988 #6 maria1988
#4 O de Will Smith.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Mucho lerele pero como dijo aquel "cuando te cae la primera manguzá....al carajo con tus planes"
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#8 DotorMaster
#5 Me ha ocurrido en otro meneo, y después he buscado algún vídeo en un buscador para entrar desde ahí, y no ocurría. Me suena a que pide capcha al ser redirigido desde mnm, pero si a nadie más le pasa... puesss... No sé.
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#1 DotorMaster
Soy el único a quien YouTube le pone un capcha para entrar?
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maria1988 #5 maria1988
#1 A mí no me pasa. ¿Te ocurre también con otros vídeos?
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maria1988 #7 maria1988
La parte de "métele un dedo en el ojo mientras" es buenísima. Aunque, como utilidad, la del oído es la mejor.
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menéame