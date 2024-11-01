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Deja de dar puñetazos. Empieza a abofetear [ENG]
Curso de defensa personal sobre distintas formas de abofetear y la eficacia de cada una de ellas para causar dolor o distraer al oponente.
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bofetada
,
puñetazo
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defensa personal
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#9
Sr.No
Relacionada.
www.meneame.net/story/bud-spencer-sopapos-legendarios
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#2
mikhailkalinin
*
Es lo que yo digo. Sacarte tus Hermès Julia Naoussa , abofetear a tu rival, y decirle... Exijo una satisfacción. A primera sangre mañana al amanecer. Vas a conocer a mis padrinos. Superbe.
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#4
Jointhouse_Blues
De la escuela Hostias a mano abierta Bud Spencer.
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#6
maria1988
#4
O de Will Smith.
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#3
CharlesBrowson
Mucho lerele pero como dijo aquel "cuando te cae la primera manguzá....al carajo con tus planes"
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#8
DotorMaster
#5
Me ha ocurrido en otro meneo, y después he buscado algún vídeo en un buscador para entrar desde ahí, y no ocurría. Me suena a que pide capcha al ser redirigido desde mnm, pero si a nadie más le pasa... puesss... No sé.
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#1
DotorMaster
Soy el único a quien YouTube le pone un capcha para entrar?
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#5
maria1988
#1
A mí no me pasa. ¿Te ocurre también con otros vídeos?
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#7
maria1988
La parte de "métele un dedo en el ojo mientras" es buenísima. Aunque, como utilidad, la del oído es la mejor.
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