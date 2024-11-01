edición general
La degración del AVE y la Alta velocidad en España  

Mientras el número de pasajeros se dispara, Renfe y el Ministerio de Transportes no tienen suficientes trenes, y el mercado europeo parece cerrado: Alstom, Siemens y Talgo no pueden responder a corto plazo. La imagen es tan preocupante que Óscar Puente ha viajado hasta China en busca de soluciones… por ahora, sin resultados concretos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Puede el sistema ferroviario español soportar esta demanda creciente? ¿Está en riesgo el futuro del AVE tal y como lo conocemos? Un análisis profundo del mayor [...]

the_fuck_right #2 the_fuck_right
Joder como vuelan los negativos, vamos a ver que es un vídeo general sobre el estado de la infraestructura, servicio e industria ferroviaria.
Fj_Bs #6 Fj_Bs
#2 LA DEGRADACiÓN no La degración ?
the_fuck_right #11 the_fuck_right
#6 ups! algún moderador o admin lo puede editar ? (ya no me acuerdo de a quién nombrar ni quiénes están)
taSanás #9 taSanás
#2 pero es que Puente es nuestro ministro prefe.
the_fuck_right #1 the_fuck_right
#0 por increíble que parezca, el vídeo es de solo 3 días antes del accidente
#3 endy *
#1 no es increíble, pasó lo mismo con la DANA, pasó lo mismo con el apagón y pasó lo mismo con la pandemia.
Lo que es ya habitual es una gestión de riesgos inexistente o cuanto menos descuidada en temas donde hay vidas en juego.
the_fuck_right #4 the_fuck_right
#3 Totalmente cierto, me refería más al periodo de tiempo tan corto entre un vídeo con ese título y enfoque y un accidente de estas dimensiones.
Battlestar #10 Battlestar
#3 Es como en las peliculas de catástrofes, sale el protagonista que es el científico excéntrico de turno avisando del peligro, lo tachan de alarmista, no le hacen ni puto caso y luego medio nueva york en llamas.

Lo que pasa es que en la realidad hay muchísimos más "científicos excéntricos" y la mayoría del tiempo no pasa nada, hasta que pasa, claro y entonces rescatamos el aviso.

Evidentemente no hay que hacer oídos sordos a los avisos pero eso tampoco quiere decir que todos los que avisan de que algo va a pasar en algún momento sean muy fiables.
the_fuck_right #13 the_fuck_right
#1 Subo lo que dice #5
"Nota: Este vídeo se grabó antes del accidente cerca de la estación de Adamuz, sólo unos pocos días antes. Si el algoritmo te lo recomienda ahora, es por la cercanía temática. Vengo diciéndolo desde hace tiempo, pero no tenemos ni idea de que ha pasado, así que cautela máxima. la degradación existe, y forma parte del contenido de este vídeo, pero no tiene por qué guardar relación con este accidente. Estaremos atentos y lo contaremos."
#5 ldoes
Voy a copiar la advertencia que hace el autor del vídeo en un comentario, aunque sospecho que va a caer en saco roto:

Nota: Este vídeo se grabó antes del accidente cerca de la estación de Adamuz, sólo unos pocos días antes. Si el algoritmo te lo recomienda ahora, es por la cercanía temática. Vengo diciéndolo desde hace tiempo, pero no tenemos ni idea de que ha pasado, así que cautela máxima. la degradación existe, y forma parte del contenido de este vídeo, pero no tiene por qué guardar relación con este accidente. Estaremos atentos y lo contaremos.
meroespectador #7 meroespectador
¿Que coño le pasa al del video que no para de parpadear?, yo estos "todólogos" de escuela cuñada de la vida, que saben (o al menos hablan) de todo y gustan de mirarse a la cámara me dan mucho más que pereza, sino grima.
obmultimedia #8 obmultimedia
#7 Esta comunicandose en morse , dice " socorro, me tiene secuestrado Oscar Puente, ayudadme por favor"
the_fuck_right #12 the_fuck_right
#7 no lo clasificaría como el típico todólogo, pero tiene su punto de cuñadez; en cualquier caso, habla de trenes en un canal de movilidad, vehículos, etc, no veo que hay ahí de "todólogo", lo veo bastante acertado, lleva toda su vida dedicada a eso
