La degración del AVE y la Alta velocidad en España  

Mientras el número de pasajeros se dispara, Renfe y el Ministerio de Transportes no tienen suficientes trenes, y el mercado europeo parece cerrado: Alstom, Siemens y Talgo no pueden responder a corto plazo. La imagen es tan preocupante que Óscar Puente ha viajado hasta China en busca de soluciones… por ahora, sin resultados concretos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Puede el sistema ferroviario español soportar esta demanda creciente? ¿Está en riesgo el futuro del AVE tal y como lo conocemos? Un análisis profundo del mayor [...]
| etiquetas: ave , infraestructura ferroviaria , alta velocidad , trenes , accidente , iryo
Lo que es ya habitual es una gestión de riesgos inexistente o cuanto menos descuidada en temas donde hay vidas en juego.
Lo que pasa es que en la realidad hay muchísimos más "científicos excéntricos" y la mayoría del tiempo no pasa nada, hasta que pasa, claro y entonces rescatamos el aviso.
Evidentemente no hay que hacer oídos sordos a los avisos pero eso tampoco quiere decir que todos los que avisan de que algo va a pasar en algún momento sean muy fiables.
"Nota: Este vídeo se grabó antes del accidente cerca de la estación de Adamuz, sólo unos pocos días antes. Si el algoritmo te lo recomienda ahora, es por la cercanía temática. Vengo diciéndolo desde hace tiempo, pero no tenemos ni idea de que ha pasado, así que cautela máxima. la degradación existe, y forma parte del contenido de este vídeo, pero no tiene por qué guardar relación con este accidente. Estaremos atentos y lo contaremos."
Nota: Este vídeo se grabó antes del accidente cerca de la estación de Adamuz, sólo unos pocos días antes. Si el algoritmo te lo recomienda ahora, es por la cercanía temática. Vengo diciéndolo desde hace tiempo, pero no tenemos ni idea de que ha pasado, así que cautela máxima. la degradación existe, y forma parte del contenido de este vídeo, pero no tiene por qué guardar relación con este accidente. Estaremos atentos y lo contaremos.