La definición más pura del amor, las cualidades de una relación duradera y el bálsamo para las traiciones del tiempo (ENG)

Pocas cosas en la vida nos causan más sufrimiento que las confusiones del amor, todos los destinos equivocados a los que llegamos siguiendo una brújula rota, habiendo confundido innumerables cosas con el amor: admiración, deseo, afinidad intelectual, puntos en común. Por eso saber si realmente amas a alguien puede ser tan difícil, por eso requiere el rigor de un teorema, la precisión definicional de un diccionario y el valor para soportar los estragos del tiempo.