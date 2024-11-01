edición general
Definición de los cuatro crímenes contra las masas: genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y limpieza étnica [ENG]

Los tres primeros crímenes están definidos legalmente en varios documentos jurídicos internacionales. El genocidio se refiere a actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El crimen de lesa humanidad se refiere a actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil. La limpieza étnica no ha sido reconocida como un crimen independiente en el derecho internacional.

#1 R2dC
Esto he visto hoy en The Guardian: Why genocide is so hard to prove | It's complicated www.youtube.com/watch?v=qW0IfkV0UpU

Básicamente tienen que demostrar intencionalidad. Yo no se que más intencionalidad se puede tener que coger un arma y disparar en dirección a población civil.
