Déficit de EE.UU. alcanza US$284.000 millones en octubre pese a récord de aranceles

EE UU arrancó el año fiscal 2026 con un déficit presupuestario de US$284.000 millones el mes pasado, lo que subraya el reto de la administración Trump de intentar reducir drásticamente las necesidades de endeudamiento federal en los próximos años. Tras ajustar por diferencias en el calendario, el déficit de octubre marcó una contracción del 29% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Tesoro el martes. Los ingresos aumentaron un 22%, ayudados por otra recaudación récord en concepto de derechos de aduana