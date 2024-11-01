edición general
18 meneos
16 clics
El Defensor del Pueblo Andaluz carga contra la Junta por no aportar información de los cribados: "Es claramente insuficiente"

El Defensor del Pueblo Andaluz carga contra la Junta por no aportar información de los cribados: "Es claramente insuficiente"

Jesús Maeztu inició la investigación el pasado 16 de octubre, pero dos meses más tarde el Gobierno de Juanma Moreno elude dar cuenta de la documentación requerida.

| etiquetas: defensor , pueblo , andaluz , junta , andalucía , información , cribados , cáncer
16 2 0 K 126 actualidad
10 comentarios
16 2 0 K 126 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
El PP, siempre con la transparencia.
1 K 34
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Soy el noooovio de la mueeerteeeee....
1 K 25
#4 Piscardo_Morao
#3 ¿Eres el Defraudador Confeso del Reino de España?
0 K 14
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#4 Ni siquiera tributo en el reino de España. Soy un Steuer I en Alemania.
1 K -3
#6 Piscardo_Morao
#5 Hombre como dijiste que eras el novio de la muerte supuse que eras el novio de Ayuso, no el de Hitler, aunque en realidad no son muy diferentes.
0 K 14
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin *
#6 Trato de ser sintético y simbólico. Sin tetiicas y sin bólicos.
0 K 11
#8 Piscardo_Morao
#7 ¿Me puedes decir de una forma "sintética y simbólica" por qué a la gente que SÍ VIVIMOS EN ESPAÑA y pagamos nuestros impuestos aquí para que podamos tener sanidad y educación pública (entre otras cosas) nos tienen que importar las gilipolleces que digas tú que ni siquiera contribuyes a a la economía de este país?
0 K 14
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#8 Sin ningún problema. Yo me he genotipado totalmente con 23andme por menos de 100 euros. Las anotaciones (variantes sobre el ADN standard) eran perfectas. A mí tía con cáncer de colon le tardaron una inmensidad por confirmarle que tenía una mutación de una helicasa dependiente de microsatélites. Saca conclusiones.
0 K 11
#10 Piscardo_Morao
#9 La conclusión es que los recortes en la sanidad pública han empeorado la calidad de la asistencia, ¿estamos de acuerdo?
¿Te hiciste una prueba por la privada para ver que "probabilidad" había de que tuvieras cáncer por tus genes y a tu madre le tardaron mucho en darle los resultados en la sanidad pública?
¿Que crees que es más importante, que te digan que probabilidad tienes de tener cáncer por los genes que tienes o que te hagan pruebas periódicas para asegurarte de que no tienes cáncer y si lo tienes que lo traten?
0 K 14
#2 Piscardo_Morao
Si no tienen nada que ocultar, ¿Por qué no dan la documentación que les piden? ¿Porque sí que hay que ocultar algo, por incompetencia o alguna "tercera posibilidad"? Cualquiera de los tres casos hablan muy mal de como lo está haciendo Juanma Moreno.
0 K 14

menéame