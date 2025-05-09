edición general
Los decretos antidesahucios son expropiaciones de facto  

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles recoge la publicación de un Real Decreto-ley 'ómnibus' por el que, entre otras decisiones, se prorrogan para todo 2026 determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, incluyendo la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social [...]

Vivienda está transferido a las CCAA y son los municipios los que deben liberar suelo.
el Estado renuncia a su obligación de construir vivienda social y obliga al propietario privado a alojar a las personas vulnerables en sus casas... es como si no hubiera escuelas u hospitales suficientes y te obligaran a ti a convertir en un aula o en una clínica de salud tu vivienda... a que lo considerarías un disparate porque ésa es una labor del Estado y no de los particulares? pues el mismo disparate SÍ se permite con la vivienda
Me espero a ver qué opinan sobre los terrenos rurales expropiados para que los amigos de los políticos monten un campo solar para comparar una y otra expropiación.

maldita.es/malditobulo/20250509/olivos-expropiados-jaen-plantas-fotovo
