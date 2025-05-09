Los decretos antidesahucios son expropiaciones de facto  

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles recoge la publicación de un Real Decreto-ley 'ómnibus' por el que, entre otras decisiones, se prorrogan para todo 2026 determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, incluyendo la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social [...]