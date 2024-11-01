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El “Decreto del burofax” para aliviar a 2,6 millones de inquilinos se votará el 28 de abril

El “Decreto del burofax” para aliviar a 2,6 millones de inquilinos se votará el 28 de abril

Si tu alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027 puedes pedir la prórroga y tienen que dártela. La principal letra pequeña de esa afirmación es que el 28 de abril todo puede cambiar. Lo hará si la derecha de Partido Popular, Vox y Junts certifican su voto negativo al Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el 22 de marzo y que, a finales de abril, tiene que ser validado en el Congreso.

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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1 comentarios
2 1 1 K 23 actualidad
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PP, Vox y Junts trabajan para sus inversores, que les han votado.
Luego hay otro montón de fachatiesos, pringaillos muertos de hambre que también les han votado porque patatas.
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menéame