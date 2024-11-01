El “Decreto del burofax” para aliviar a 2,6 millones de inquilinos se votará el 28 de abril

Si tu alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027 puedes pedir la prórroga y tienen que dártela. La principal letra pequeña de esa afirmación es que el 28 de abril todo puede cambiar. Lo hará si la derecha de Partido Popular, Vox y Junts certifican su voto negativo al Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el 22 de marzo y que, a finales de abril, tiene que ser validado en el Congreso.