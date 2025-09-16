El declive del sector lácteo: Asturias pierde casi medio millar de ganaderías en 5 años

Aunque en los últimos años el incremento y estabilidad del precio del litro de leche ha supuesto un pequeño balón de oxígeno para los ganaderos, ese respiro no ha sido suficiente para frenar la sangría de explotaciones lácteas que sufre la región. El Informe de entregas de leche publicado el pasado mes de junio por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge que en el Principado había 1.129 ganaderías lácteas activas, una cifra muy inferior a las 1.586 que se contabilizaban en julio de 2020, según el informe de junio de ese año.