El declive del sector lácteo: Asturias pierde casi medio millar de ganaderías en 5 años

Aunque en los últimos años el incremento y estabilidad del precio del litro de leche ha supuesto un pequeño balón de oxígeno para los ganaderos, ese respiro no ha sido suficiente para frenar la sangría de explotaciones lácteas que sufre la región. El Informe de entregas de leche publicado el pasado mes de junio por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge que en el Principado había 1.129 ganaderías lácteas activas, una cifra muy inferior a las 1.586 que se contabilizaban en julio de 2020, según el informe de junio de ese año.

Verdaderofalso
Culpa del lobo sin duda
Abrildel21
#2 Homo homini lupus.
manzitor
La población de origen extranjero también llegará a este sector, igual que esta llegando a otros sectores en los que los nacionales no deseamos currar, salvo que no interese que exista ganadería propia, o que haya menos, que eso es otro tema.
Verdaderofalso
#1 te animo a que busques en infojobs o demás portales de empleo ofertas de trabajo en ganaderías de Asturias que salen cada poco…

Va a ir Rita
manzitor
#3 A ver, que desconozco la letra pequeña asturiana, pero veo lo que ocurre en mi tierra y no creo que vaya a ser muy distinto con el tiempo. Ya no tanto que curren para otros, que en mayor o medida se estará haciendo, sino que terminen siendo titulares de las explotaciones. Creo que será cuestión de tiempo, como ha pasado con otros sectores.
