edición general
16 meneos
24 clics
El declive de las aves como indicador de declive medioambiental

El declive de las aves como indicador de declive medioambiental

SEO/BirdLife acaba de publicar el informe más reciente del estado de las aves en España (2024) con unos datos ciertamente preocupantes: desplome histórico de aves en todo el país. Las conclusiones del trabajo confirman que el cambio en el uso del suelo reduce la cantidad de aves pero también debilita la capacidad de los ecosistemas para resistir y recuperarse de nuevos impactos. Los errores del pasado parecen regresar con fuerza añadiendo un nuevo indicador,

| etiquetas: aves , indicador , declive , medioambiental
8 8 0 K 142 MAmbiente
4 comentarios
8 8 0 K 142 MAmbiente
Mimaus #1 Mimaus
Y cuántas menos aves, más bichos, más mosquitos y más enfermedades.
2 K 38
#4 Celsar
#1 en realidad lo mismo es al revés y hay menos aves porque hay menos insectos para que coman.
0 K 11
tul #3 tul
El canario en la mina ya murió, los siguientes nosotros
0 K 15
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Pues pajarracos cada vez hay más
0 K 10

menéame