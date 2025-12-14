El declive de las aves como indicador de declive medioambiental

SEO/BirdLife acaba de publicar el informe más reciente del estado de las aves en España (2024) con unos datos ciertamente preocupantes: desplome histórico de aves en todo el país. Las conclusiones del trabajo confirman que el cambio en el uso del suelo reduce la cantidad de aves pero también debilita la capacidad de los ecosistemas para resistir y recuperarse de nuevos impactos. Los errores del pasado parecen regresar con fuerza añadiendo un nuevo indicador,