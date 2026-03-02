edición general
El declive de la asignatura de Religión: casi 370.000 alumnos menos en cinco años

El declive de la asignatura de Religión en las aulas españolas se ha acelerado desde la aprobación de la ley LOMLOE. En cinco años, la asignatura ha perdido 369.807 alumnos en Primaria, ESO y Bachillerato, diez veces más de lo que ha caído el número total de estudiantes por razones demográficas.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Y gracias a los colegios religiosos concertados, que paganos entre todos, la asignatura de religión resiste algo más. Si no la debacle sería total.
DaniTC #2 DaniTC
#1 cuando valga para media de selectividad dentro de unos años, la cosa cambiará.
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
#2 en cuanto gobierna el PP, es una de las medidas que toma. En coalición con Vox, puede ser peor aún.
ombresaco #3 ombresaco
Sería mas informativo en porcentajes.

Por otro lado, estaría todavía mejor saber cuántos estudian en el colegio o instituto otras religiones. Hay muchos que estudian Alternativa/valores, o cmo se llame ahora, porque su centro no imparte la religión evangélica o el islam.

El articulo informa de un %, pero solo para primaria

En 1998 estudiaba Religión el 85% del alumnado de Primaria; hoy, solo el 55%.
Uge1966 #4 Uge1966
En algo avanzamos por fin. Poco a poco...
