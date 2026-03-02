El declive de la asignatura de Religión: casi 370.000 alumnos menos en cinco años

El declive de la asignatura de Religión en las aulas españolas se ha acelerado desde la aprobación de la ley LOMLOE. En cinco años, la asignatura ha perdido 369.807 alumnos en Primaria, ESO y Bachillerato, diez veces más de lo que ha caído el número total de estudiantes por razones demográficas.
| etiquetas: religión , asignatura , laicismo
Por otro lado, estaría todavía mejor saber cuántos estudian en el colegio o instituto otras religiones. Hay muchos que estudian Alternativa/valores, o cmo se llame ahora, porque su centro no imparte la religión evangélica o el islam.
El articulo informa de un %, pero solo para primaria
En 1998 estudiaba Religión el 85% del alumnado de Primaria; hoy, solo el 55%.
