Declaran nulas las cláusulas hipotecarias que aplicaban intereses compuestos

La sentencia condena a la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) a abonar cerca de 800 euros a un cliente

#1 yarkyark
Hablemos claro "UCI" -> UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), financiera del Banco Santander.

Porque lo ultimo no lo dice en todas la noticia...
