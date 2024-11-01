·
Declaran nulas las cláusulas hipotecarias que aplicaban intereses compuestos
La sentencia condena a la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) a abonar cerca de 800 euros a un cliente
hipotecas
clausulas abusivas
sentencia
actualidad
relacionadas
#1
yarkyark
Hablemos claro "UCI" -> UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios),
financiera del Banco Santander
.
Porque lo ultimo no lo dice en todas la noticia...
Porque lo ultimo no lo dice en todas la noticia...