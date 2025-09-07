Decenas de miles de manifestantes trazan en Bruselas la Línea Roja para Gaza

Decenas de miles de manifestantes vestidos de rojo se congregaron el domingo en Bruselas para protestar contra el Gobierno israelí y trazar una simbólica línea roja contra su guerra en Gaza. Los manifestantes también piden a los Estados miembros de la UE que adopten una postura más dura e impongan sanciones firmes contra Israel. Participaron más de 200 grupos de derechos humanos y organismos de ayuda, entre ellos Oxfam, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, Greenpeace y Save the Children, que trazan la línea roja.