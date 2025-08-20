Debemos aprender a vivir en paz

La seguridad solo se consigue juntos, y la seguridad para Europa solo se consigue junto con Rusia. Debemos ser capaces de mantener la paz y volver a estar en condiciones de llevar a cabo negociaciones de paz serias. Esto requiere tener en cuenta también los intereses de seguridad de la otra parte, en este caso Rusia. Del mismo modo que Estados Unidos no toleraría la presencia de tropas y misiles rusos en sus fronteras sin previo aviso, tampoco se puede esperar que Rusia acepte tropas y misiles de países de la OTAN en sus fronteras.