Lo que debe saber sobre la "Tomatina" de España, la batalla callejera de tomates que cumple 80 años

Miles de personas bañarán una ciudad de rojo con pulpa de tomate el miércoles, lanzándose la fruta unos a otros en el 80mo aniversario de la famosa “Tomatina” de España. Para la batalla callejera de tomates, que dura una hora, se traerán 120 toneladas de tomates demasiado maduros a la ciudad de Buñol, en el oriente de España, donde edificios tapados con lonas flanquearán una multitud de hasta 22.000 participantes esperando su munición. Los asistentes no locales pagan 15 euros por entrar.

janatxan #1 janatxan
Debe saber que se han subido a la parra y cobran entrada, en una fiesta popular. Que se la coman con patatas, y tomate.
pablicius #3 pablicius
#1 Sí, patatas entomatadas.
#4 diablos_maiq
#1 o salsa brava, si se puede elegir
#2 Lusco2
Los tomates que se lanzan no proceden de cultivos tratados, como los que se utilizan para la alimentación. Esto se debe a que se cultivan exclusivamente para el festival, “Si la ‘Tomatina’ no existiera, los tomates no se cultivan porque no harían falta,”
Es la versión tomate de que si no hubiese toros, los de lidia se extinguirían
