Debate entre Elizabeth Duval y José Errasti sobre La Identidad de Género en El Sentido De La Birra

En este nuevo formato juntamos a los mejores para debatir sobre “La Identidad de Género”. Un debate basado en dos puntos de vista que pueden chocar, pero siempre con respeto y con la intención de tener un debate de verdad, sin el típico "pero tú, pero yo". Debatimos con Elizabeth Duval y José Errasti sobre identidad trans, género, sexo y cómo se construyen o cuestionan, estos conceptos desde lo personal, lo social y lo educativo. Una conversación profunda, crítica y necesaria sobre el cuerpo, la libertad y los estereotipos.