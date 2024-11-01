DaVinci Resolve 21: Photo Editor gratis rival de Lightroom

Blackmagic Design acaba de anunciar en el marco del NAB 2026 que DaVinci Resolve 21 incorpora una página de fotografía completa —el Photo Editor— que lleva las herramientas de corrección de color de Hollywood directamente al flujo de trabajo con imágenes fijas. Y lo más relevante para cualquier creador o equipo con presupuesto ajustado: la versión base es gratuita. Esto no es una actualización cosmética. Es Blackmagic apuntando directamente al corazón de los ingresos de Adobe y Capture One, dos gigantes de la edición fotográfica profesional.
