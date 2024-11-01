edición general
David Uclés: Éxito GRANDE, amor propio PEQUEÑO  

David Uclés lo petó con «La península de las casas vacías». Ahora le han dado el Nadal...

un vídeo donde lo explica todo con datos y con todo detalle. simplemente lo cuenta, simplemente informa:

sabías que David Uclés mandó borrar un artículo echando pestes de Vargas Llosa, porque Uclés acabó nominado en el premio "bienal Vargas Llosa"? en ese artículo defendía el compromiso de la democracia frente al fasciscmo que defendía Mario y blablablá? lo publicó en InfoLibre. no ha quedado ni rastro ni en redes sociales, ni en la cache, ni en buscadores, ni en otros medios, blogs,…   » ver todo el comentario
Abrildel21 #2 Abrildel21
¿Viste tú ese artículo?
