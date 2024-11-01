edición general
10 meneos
10 clics
Los datos rebaten a Moreno Bonilla: Andalucía vuelve a estar por debajo de la media de gasto en sanidad por habitante

Los datos rebaten a Moreno Bonilla: Andalucía vuelve a estar por debajo de la media de gasto en sanidad por habitante

Andalucía va a acabar el año con un gasto en sanidad pública por debajo de la media española. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el PP salieron en tromba en septiembre a sacar pecho de los datos "históricos" de un informe del Ministerio de Sanidad que, por primera vez, situaba el gasto por habitante de la comunidad andaluza por encima del promedio de todas las comunidades autónomas. Pero se trataba de un dato provisional. Y el dato ha acabado cambiando en solo tres meses.

| etiquetas: pp , sanidad
8 2 0 K 91 politica
3 comentarios
8 2 0 K 91 politica
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Aaaaaandaluuuces, leeeevantaaaaos... Del sofá, mi arma, que el Juarma administra para los señoritos, y lo siento, tú no eres uno de ellos. Ea, si me quieren, movilizarse.
0 K 10
#2 josiahallen
Es imposible que todo el mundo esté por encima de la media, por la definición de media.
0 K 6
#3 Zerjillo
#2 Justo eso venía a decir yo. No tiene mucho mérito estar por encima o por debajo. Si estás muy por encima o muy por debajo, si hay que mirarlo. Por otra parte gastar no es lo importante. Es gastar bien. Y privatizando servicios desde luego n les bueno gastar mucho.
0 K 7

menéame