Los datos rebaten a Moreno Bonilla: Andalucía vuelve a estar por debajo de la media de gasto en sanidad por habitante

Andalucía va a acabar el año con un gasto en sanidad pública por debajo de la media española. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el PP salieron en tromba en septiembre a sacar pecho de los datos "históricos" de un informe del Ministerio de Sanidad que, por primera vez, situaba el gasto por habitante de la comunidad andaluza por encima del promedio de todas las comunidades autónomas. Pero se trataba de un dato provisional. Y el dato ha acabado cambiando en solo tres meses.