Los datos de afiliación a los sindicatos desmontan el mantra de que han tocado techo

Hace unos días, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) publicó un informe sobre la afiliación a los sindicatos en España basado en datos de la OCDE (PDF). En dicho informe, Funcas señala que la afiliación sindical ha bajado de forma paulatina desde el año 2000 al tiempo que alerta de "la falta de renovación generacional" en los sindicatos.