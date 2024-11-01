Los datos de afiliación a los sindicatos desmontan el mantra de que han tocado techo

Hace unos días, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) publicó un informe sobre la afiliación a los sindicatos en España basado en datos de la OCDE (PDF). En dicho informe, Funcas señala que la afiliación sindical ha bajado de forma paulatina desde el año 2000 al tiempo que alerta de "la falta de renovación generacional" en los sindicatos.
Solo quedan dos cajas de ahorro en España: Caixa Ontinyent y Colonya, Caixa Pollença
es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros_(España)
El nombre de esta fundación (Funcas) es heredado de las antiguas cajas de ahorro, de hecho es la misma fundación que tenía la CECA (Confederación de las Cajas de Ahorro) que ha pasado a tener otro patrón, que también se llama CECA, pero ahora es una asociación de entidades bancarias. #1
Gastos de dentistas, médicos, restaurantes de lujo, cargos de vacaciones enteras, etc... Y el problema no eran los sinvergüenzas corruptos, era que les habían descubierto el pastel.
Yo me di de baja en cuanto salió el tema, hacerse las víctimas porque este hackeo les dañaba su reputación en vez de limpiar de escoria corrupta del sindicato me hizo abrir los ojos.