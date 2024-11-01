edición general
Darwin, ¿tenemos un problema? Las orcas abrazan el canibalismo y eso podría dar lugar a una nueva especie

Un episodio de depredación en la isla de Bering lo ha dejado claro. La cuestión es si ambos ecotipos de orcas podrían estar separándose como especie.

Meneanauta #1 Meneanauta
La culpa de las ballenas que les impiden cazar focas :-S
Pacman #2 Pacman
Orca2

Como el juego...
