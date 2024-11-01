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Dar una nueva vida a las neuronas para luchar contra el párkinson

Dar una nueva vida a las neuronas para luchar contra el párkinson

El párkinson destruye neuronas que producen la dopamina, ¿por qué no reemplazarlas por otras nuevas? Las neuronas son extremadamente complejas. No basta con introducir cualquier célula en el cerebro: deben ser del tipo correcto, sobrevivir al trasplante, integrarse en los circuitos neuronales y producir dopamina de manera controlada. El gran salto llegó con el desarrollo de las células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Estas fueron descritas por el grupo de liderado por el científico Shinya Yamanaka, que recibió por ello un Premio Nobel.

| etiquetas: parkinson , transplante neuronal
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2 comentarios
2 1 0 K 36 ciencia
#2 mcfgdbbn3
Prueba de que el cerebro no está bien diseñado, que para funcionar necesite una droga... que tiene efectos similares a la droga. :palm:
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menéame