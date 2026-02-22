De las danzas con pieles de oso a la quema de la efigie: así celebran Máslenitsa en Rusia  

Máslenitsa es una antigua festividad eslava cuyas raíces se remontan a la época pagana. Refleja tradiciones centenarias, cuidadosamente conservadas y transmitidas de generación en generación. Esta celebración ritual, que dura una semana, está dedicada a despedir el invierno y dar la bienvenida a la primavera, y se celebra ampliamente en toda Rusia.