De las danzas con pieles de oso a la quema de la efigie: así celebran Máslenitsa en Rusia  

Máslenitsa es una antigua festividad eslava cuyas raíces se remontan a la época pagana. Refleja tradiciones centenarias, cuidadosamente conservadas y transmitidas de generación en generación. Esta celebración ritual, que dura una semana, está dedicada a despedir el invierno y dar la bienvenida a la primavera, y se celebra ampliamente en toda Rusia.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Sin ser un experto en tradiciones populares, como que la foto 7 y 8 me recuerdan a ciertas tradiciones patrias.

Por no comentar la 3 ... donde en el pueblo de Gila estaban los mozos esperando con las navajas abiertas y había alguno que se pasaba del jamón.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Había aquella de saltar al río y arrancarle el gañote a un pato atado a una cuerda sobre el mismo. No me acuerdo dónde era, imagino que ya no se hará. Lo vi de crío y fue una imagen que me impactó durante años.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#2

Eso creo que era (seguramente había más sitios) Donosti y ¿no fue Buñuel el que hizo un reportaje sobre ello? Y creo que el pato estaba atado a una cuerda que subía y bajaba.

No obstante, me refiero a este tipo de máscaras.  media
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#3 En Galicia tenemos estas :  media
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Algo de eso me sonaba. Ahora un especialista en etnografía me dirá que no tienen nada que ver .. pero yo veo similitudes (y puedo estar equivocado)
Cabre13 #6 Cabre13
#1 En esta cuenta de instagram tienen ejemplos de toda europa por si quieres ver más.
www.instagram.com/maskedtraditions/
Kyoko #7 Kyoko
Puede tener origen pagano (muy lejano) pero es la versión eslava/ortodoxa de las festividades pre-Cuaresma, como el Mardi gras, el dijous llarder/jueves lardero o el Shrove Tuesday. El Shrove Tuesday es conocido tambien como el Pancake Tuesday, o sea, similar a comer Blinis en el caso ruso.
