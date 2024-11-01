Los daños en el campo se disparan: 250% más de hectáreas siniestradas en dos meses a causa de las borrascas

El arranque de 2026 ha castigado al campo con un histórico encadenamiento de borrascas que ha dejado 120.876 hectáreas siniestradas, casi un 250 % más que en el mismo periodo de 2025. Las indemnizaciones previstas por lluvias, viento e inundaciones se elevan a 83,16 millones de euros, un 66 % más interanual, según el balance de siniestralidad de Agroseguro. La magnitud del daño refleja no solo la intensidad de los temporales, sino también el momento del ciclo agrícola en el que se han producido