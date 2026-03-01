edición general
Daniil Medvedev, inmovilizado en Dubai, no sabe cuándo podrá salir

Este debería haber sido un fin de semana de mucha felicidad para Daniil Medvedev después de conquistar el título en Dubái, pero nada más lejos de la realidad. El ruso, como tantos otros jugadores, no han podido abandonar el país debido a los ataques iraníes en la zona, aunque nos quedamos más tranquilos viendo el mensaje que ha compartido en las redes sociales.

DDJ #1 DDJ
" El ruso, como tantos otros jugadores, no han podido abandonar el país debido a los ataques iraníes en la zona"

Pues vaya titular de mierda, y que le den por culo a los que se forran con el deporte yendo precisamente a forrarse a países de mierda.
Odio a los parásitos del deporte, odio al "deportista" profesional.
#3 pirat
#1 No odio pero también aborrezco el deporte profesional y sus "valores"...
DDJ #5 DDJ
#3 Condensé demasiado, yo no odio a la persona, lo que a mi me revienta es el interés que se le da al deporte profesional y a los deportistas profesionales.
Y que se jodan en Dubai, eso sí, por blanqueadores de regímenes asesinos
#6 pirat
#5 Te entiendo y coincido.
#2 unocualquierax
Irrelevantérrima.
#4 pirat
Poca pena y empatía por todos estos pijos que sabiendo como estaba el patio no renunciaron a viajar por la zona y quienes además insisten en culpar al perro...
