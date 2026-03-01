Daniil Medvedev, inmovilizado en Dubai, no sabe cuándo podrá salir

Este debería haber sido un fin de semana de mucha felicidad para Daniil Medvedev después de conquistar el título en Dubái, pero nada más lejos de la realidad. El ruso, como tantos otros jugadores, no han podido abandonar el país debido a los ataques iraníes en la zona, aunque nos quedamos más tranquilos viendo el mensaje que ha compartido en las redes sociales.