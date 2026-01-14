Daniel Guzmán, del cine al punk: "Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario"

Gran parte del público lo conoce como Roberto, el personaje que interpretó en Aquí no hay quien viva, pero su presencia en el mundo de la cultura va mucho más allá de aquel papel. Pocos saben que su primer contacto con el arte llegó pintando muros bajo el pseudónimo de Tifón en su barrio de Aluche, siempre con la intención de protestar contra aquello con lo que no estaba de acuerdo. Daniel Guzmán (Madrid, 1973) se ha convertido con el tiempo en una rara avis, manteniendo una mirada crítica sobre la sociedad en la que vive