edición general
La dana que se aproxima dejará lluvias en España del 2 al 5 de marzo

A partir del domingo una dana bastante activa se descolgará en las inmediaciones de España, dejando a su paso lluvias fuertes y algunas tormentas.

| etiquetas: clima , dana , españa , valencia
4 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Eso es pre-fallas

A ver como hacen los amigos para no hacer nada otra vez porque esto espanta el consumo

A ver cuantos muertos esta vez en honor a los mercados
Cehona #2 Cehona
Tendrán que oedir permiso a Vox
Asimismov #4 Asimismov *
¿Cómo puede una previsión del tiempo tener tres votos irrelevantes y sensacionalista al mismo tiempo?
La gente está muy mal, deben sufrir una Depresión Aislada en Niveles Altos.
#3 Barriales
San José es el 19 de Marzo y llevan de pre fallas desde el dia 20 de febrero. Le pueden pillar varias danas.
