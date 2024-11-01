La DANA Alice deja dos millones en pérdidas en los arrozales de la Albufera

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en dos millones de euros las pérdidas ocasionadas por las últimas lluvias en los arrozales de la Albufera, mientras advierte de daños adicionales en cítricos, caquis y hortalizas a causa del granizo y el exceso de humedad.
| etiquetas: dana , alice , valencia
Van a dejar la albufera como el mar menor
