La DANA Alice deja dos millones en pérdidas en los arrozales de la Albufera

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en dos millones de euros las pérdidas ocasionadas por las últimas lluvias en los arrozales de la Albufera, mientras advierte de daños adicionales en cítricos, caquis y hortalizas a causa del granizo y el exceso de humedad.

