El curtidor. Transformación de pieles crudas en cuero [37 minutos]  

El proceso de curtido es prácticamente el mismo que hace siglos. Solo han cambiado los métodos y, con ellos, el ritmo de las diferentes fases del trabajo. En Santa María del Páramo (León), una curtiduría cuyos orígenes se remontaban a cinco generaciones seguía en funcionamiento en 2003. Con Genaro González, pude conocer todos los procesos de este oficio.
| etiquetas: eugenio , monesma , piel , curtido , curtiduría , origen , proceso , león , españa
www.meneame.net/story/100-oficios-recuerdo-recopilatorio-definitivo-eu