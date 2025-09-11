Currículos poco ágiles, mal clima en las aulas y pobreza infantil lastran el aprendizaje de matemáticas en España y Francia

El informe ‘Calidad del aprendizaje de matemáticas y ciencias en primaria en España y Francia’ de ESADE revela: un 50% en España (Francia: 55%) más de niños van con hambre a clase en los últimos años. En España el 32% nunca o solo a veces habla en casa la lengua de enseñanza (OCDE: 19,5%), por aprender en la cooficial o en inglés, o por hablar en casa la del país de origen. En 4º de primaria logran 30 puntos menos en España (Francia: 50) en mate que en la OCDE. Un alumno francés ganará 50.000 € menos en toda su carrera que uno típico de la OCDE