Currículos poco ágiles, mal clima en las aulas y pobreza infantil lastran el aprendizaje de matemáticas en España y Francia

El informe ‘Calidad del aprendizaje de matemáticas y ciencias en primaria en España y Francia’ de ESADE revela: un 50% en España (Francia: 55%) más de niños van con hambre a clase en los últimos años. En España el 32% nunca o solo a veces habla en casa la lengua de enseñanza (OCDE: 19,5%), por aprender en la cooficial o en inglés, o por hablar en casa la del país de origen. En 4º de primaria logran 30 puntos menos en España (Francia: 50) en mate que en la OCDE. Un alumno francés ganará 50.000 € menos en toda su carrera que uno típico de la OCDE
- Informe de ESADE (publicado hoy): www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/calidad-aprendizaje-mates-ciencia
Como la educación es un tema siempre peliagudo (sobre todo si va asociado a pobreza, inmigración, lenguas...), dejo aquí la noticia en otros medios, cada uno poniendo en foco en lo que le interesa más, o… » ver todo el comentario
