El curioso origen de los cónclaves vaticanos

Según la bula Ubi Periculum, los cardenales debían reunirse en el Palacio Papal de la ciudad donde residiera el Papa muerto, siendo recluidos e incomunicados del exterior en él; es decir, se les encerraba con llave o “conclave”. Ningún cardenal podía abandonar el encierro hasta no realizar la elección. El régimen de alimentación también quedaba reglado. Al cuarto día, si no se había logrado la elección, la alimentación se limitaba a un plato sólo; y al octavo día, se reducía a pan y agua mezclada con vino.