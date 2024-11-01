edición general
La CUP quiere prohibir la compra de viviendas para destinarlas a segundas residencias

Así lo ha afirmado este jueves la diputada Laure Vega en una atención a los medios tras saber que el Gobierno y los Comunes han llegado a un acuerdo en materia de compras especulativas que sí permite comprar, excepcionalmente, una única segunda residencia si ésta se encuentra en municipio distinto al habitual. Vega ha explicado que la proposición de ley que registraron la semana pasada defiende que la compra de viviendas sólo debe poder ser por uso residencia

4 comentarios
platypu
Segun el de arriba el que se compra una segunda residencia es un billonario pederasta. Esta gente ha perdido la cabeza completamente. Lo de la IA quitatrabajos ya ni lo comento...
NPCMeneaMePersigue
Poco a poco vamos avanzando posiciones y mejorando!

La elite de billonarios pederastas va retrocediendo! ole ole ole!

Ahora apretamos con cambio climático, con que la IA quita trabajos, metemos miedo en los especuladores y hundimos el mercado

a por ellos oeoeoeoe!
Alakrán_
El problema no son las segundas residencias, lo que hay que prohibir son la compra de viviendas por fondos de inversión o grandes tenedores.
En la situación actual la venta de viviendas deberían estar limitadas a ciudadanos con un número limitado de ellas.
vicvic
Afortunadamente esta gente cada vez pinta menos en Cataluña. Pasaron de 9 escaños a 4 en las últimas elecciones al parlamento.

Ya vamos por querer prohibir segundas residencias, a este paso, unos cuantos que aplauden este tipo de medidas terminarán viendose afectadas por ellas. Porque mientras no te afecta es como cuando un impuesto llega a ser confiacatorios, genial, pero cuándo se ve afectados entonces cambiaran de opinión. :troll:
