La CUP quiere prohibir la compra de viviendas para destinarlas a segundas residencias

Así lo ha afirmado este jueves la diputada Laure Vega en una atención a los medios tras saber que el Gobierno y los Comunes han llegado a un acuerdo en materia de compras especulativas que sí permite comprar, excepcionalmente, una única segunda residencia si ésta se encuentra en municipio distinto al habitual. Vega ha explicado que la proposición de ley que registraron la semana pasada defiende que la compra de viviendas sólo debe poder ser por uso residencia
La elite de billonarios pederastas va retrocediendo! ole ole ole!
Ahora apretamos con cambio climático, con que la IA quita trabajos, metemos miedo en los especuladores y hundimos el mercado
a por ellos oeoeoeoe!
En la situación actual la venta de viviendas deberían estar limitadas a ciudadanos con un número limitado de ellas.
Ya vamos por querer prohibir segundas residencias, a este paso, unos cuantos que aplauden este tipo de medidas terminarán viendose afectadas por ellas. Porque mientras no te afecta es como cuando un impuesto llega a ser confiacatorios, genial, pero cuándo se ve afectados entonces cambiaran de opinión.