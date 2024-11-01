La CUP quiere prohibir la compra de viviendas para destinarlas a segundas residencias

Así lo ha afirmado este jueves la diputada Laure Vega en una atención a los medios tras saber que el Gobierno y los Comunes han llegado a un acuerdo en materia de compras especulativas que sí permite comprar, excepcionalmente, una única segunda residencia si ésta se encuentra en municipio distinto al habitual. Vega ha explicado que la proposición de ley que registraron la semana pasada defiende que la compra de viviendas sólo debe poder ser por uso residencia